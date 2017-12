Opnieuw deskundige aangesteld voor dodelijk ongeval 02u34 3

Op de politierechtbank in beroep in Kortrijk is gisteren opnieuw een deskundige aangesteld om de precieze oorzaak van het ongeval te onderzoeken.





Het ongeval waarbij Umberto Demets (21) uit Avelgem op 22 oktober 2012 in Oroir om het leven kwam, is hiermee strafrechtelijk nog altijd niet afgerond. Motorrijder Umberto Demets botste 's avonds tegen de onverlichte en onverzekerde tractor van een landbouwer uit Kluisbergen die dwars over de weg stond. Na het ongeval verplaatste de landbouwer het voertuig naar zijn erf en kwam met een andere, wel verzekerde tractor, terug. In eerste aanleg werd de landbouwer veroordeeld tot een jaar rijverbod, een voorwaardelijke celstraf van drie maanden en een boete van 4.500 euro. Maar er werd beroep aangetekend. Nu oordeelde de rechter dat er te veel tegenstrijdigheden zitten in de twee expertises die in het dossier steken. Dus stelde de rechter een nieuwe expert aan die het hele ongeval opnieuw onder de loep moet nemen. De zaak wordt verder behandeld op 11 mei volgend jaar. (AHK)