Ondernemers vragen plan tegen leegstand 02u44 0

De ondernemers willen een schepen van Economie, als aanspreekpunt en als aanjager voor een economisch beleid. Er is in dat kader vraag naar een centrumplan. "Om de leegstand van 16,1 procent terug te dringen, het Vlaamse gemiddelde is 7,5 procent", zegt Annelore George, zaakvoerster van koffiehuis At Bothino. "Het plan kan naast een kernafbakening aandacht hebben voor een premiebeleid, gezelligheid, citymarketing, aantrekkelijke evenementen, een aangepast parkeerbeleid en nog veel meer."





De ondernemers vragen verder inspraak in adviesraden. Zo vraagt Unizo aan de gemeente om vanaf 2019 in aantrekkelijke woningen voor jonge tweeverdieners te investeren. "Zij brengen koopkracht met zich mee en vormen de werknemers en ondernemers van de toekomst", vindt Unizo. De ondernemers en Unizo overhandigen in februari hun prioriteiten aan lokale politieke partijen, zodat zij er aandacht kunnen aan besteden in hun partijprogramma's. (LPS)