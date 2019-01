Mooneye geeft akoestisch concertje in jeugdhuis Krak Joyce Mesdag

25 januari 2019

De bandleden van Mooneye, de enige West-Vlaamse band in de finale van De Nieuwe Lichting van Studio Brussel, hebben daarnet een akoestisch miniconcert gegeven in jeugdhuis Krak in Avelgem. Ze stonden er ook heel eventjes achter de toog, net als vroeger. “Of we dit doen voor extra stemmen? Neen eigenlijk, want de leden van het jeugdhuis staan gelukkig sowieso al achter ons.”

Michiel Libberecht (25) uit Moen wordt als zanger/gitarist geflankeerd door gitarist Aaron Deceukelier, gitarist Jorik Van Den Bosch, bassist Stan Holvoet en drummer Rien Coorevits. Op Jorik na, die afkomstig is uit het Gentse, komen alle bandleden uit groot-Zwevegem.

“De meesten van ons zijn actief geweest bij jeugdhuis Krak. We stonden wel eens achter de toog, hielpen concerten organiseren of zetten andere artistieke projecten mee op poten,… We voelen wel dat de leden van Krak meeleven met onze deelname aan De Nieuwe Lichting. Daarom leek het ons een leuk idee om hier even achter de toog te staan vanavond, én twee akoestische nummertjes te brengen. Omdat het geestig is, en omdat het helpt een band te smeden tussen onze ‘fans’, dat is ook niet onbelangrijk.”

Sinds gisteren kan gestemd worden voor de 9 finalisten. “Maar we doen dit niet om extra stemmen te ronselen. We moedigen mensen natuurlijk wel aan om het te doen. Maar we durven eigenlijk wel hopen dat de mensen van het jeugdhuis sowieso al stemmen voor ons, ook zonder onze passage vanavond.”

Het houdt de gasten van Mooneye toch wel bezig, die hele wedstrijd. “Dit weekend trekken we er onder meer op uit naar Gent, om met onze gitaar door de straten te trekken. We willen nu vooral ons uiterste best doen om iedereen die eventueel op ons zou willen stemmen, dat ook effectief te laten doen. We willen onszelf achteraf niet kwalijk moeten nemen dat we tijdens deze drie weken niet alles gedaan hebben dat we konden. Maar sowieso is dit al een boost geweest voor onze band. Of we nu bij de laatste drie zitten of niet, sowieso zijn er mensen die ons hebben leren kennen, die ons wellicht zullen blijven volgen.”

“Normaal ben ik niet de persoon die de hele dag een radio op heeft staan, maar nu luister ik toch van ‘s morgens tot ’s avonds naar Studio Brussel”, lacht Michiel. “Ik doe dat vooral om de muziek en de verhalen van de andere muzikanten te horen. Intussen heb ik al een keer of 15 ons nummer gehoord op de radio. Dat voelt nog altijd raar, maar het is echt wel de max.”

Op de eerste rij zaten Gert-Jan Loobuyck uit Avelgem en Jonas De Smet uit Sint-Denijs. Nu zijn ze muzikaal actief als Wolker en Jonezy, maar toen Michiel nog als Mickey Doyle muziek maakte, werkten ze met Michiel samen. “We gunnen dit hem volledig. Michiel maakt echt nog eerlijke muziek. Hedendaagse muziek over bitches en tits, dat kan je geen ‘eerlijke muziek’ meer noemen. Wat Michiel brengt, dat komt recht uit zijn hart, en je ziet dat. We volgen hem in dit avontuur, en roepen onze vrienden zelfs op om voor hem te stemmen.”

Tijdens het optreden van Mooneye stond Laura Anrijs uit Avelgem de teksten mee te zingen. “Ik ben een echte Mooneye-fan, jawel”, vertelt ze. “Michiel zit in de scouts bij mijn vriend. Dit is dus bijlange niet meer het eerste optreden dat ik van hen zie. Ik ben heel blij dat de rest van Vlaanderen hen nu ook leert kennen. Het zijn goeie liedjes, Michiels stem is heel mooi, het zijn allemaal sympathieke jongens… Ze verdienen het wel.”

Stemmen voor de West-Vlaamse jongens, kan via https://nieuwelichting.stubru.be/.