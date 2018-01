Moeder terecht voor klappen aan zoon 19 januari 2018

Er hangt een 42-jarige vrouw uit Avelgem vijf maanden celstraf boven het hoofd. Samen met haar 24-jarige partner moet ze zich verantwoorden voor slagen aan haar 14-jarige zoon. Op 22 januari 2016 kwam het tot een ruzie in het gezin. Virginie M. kwam te weten dat haar 14-jarige zoon cannabis gebruikte en was daar niet mee opgezet. Ze stuurde de jongen naar zijn kamer maar daar vluchtte hij weg, naar het speelplein in Outrijve. Ook zijn oudere broer werd opgetrommeld om hem terug te halen maar thuis escaleerde de ruzie. Virginie M. gaf toe dat ze haar zoon twee klappen verkocht. Haar vriend Jeson D. verklaarde dat hij enkel sloeg omdat de twee broers hem aanvielen. Hij gaf wel toe dat hij een spiegel van de auto van de oudere broer schopte. "Mijn minderjarige zoon is echt onhandelbaar", vertelde Virginie M. Ze vroeg er zonder straf te kunnen komen. Vonnis op 14 februari. (LSI)