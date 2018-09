Man (56) riskeert celstraf na bedreigen van kind met airsoftgeweer 06 september 2018

02u40 0

Een 56-jarige man uit Menen van Ierse afkomst riskeert een gevangenisstraf van acht maanden omdat hij een 10-jarig kind zou bedreigd hebben met een airsoftgeweer. Op 6 mei vorig jaar was de man met het kind aan het spelen op het domein van het Kasteel van Bossuit in Avelgem. Toen de jongen telkens opnieuw een bal naar zijn hoofd mikte, werd de man boos. Hij ging daarop een airsoftgeweer uit zijn caravan halen, waardoor de jongen het op een lopen zette. De politie werd verwittigd en kon de man amper in bedwang te houden. Hij schopte in het rond en zei dat hij ze allemaal zou afmaken. "Klopt niets van", zegt de man zelf. "Ik ken de moeder van die jongen. Toen hij me op de zenuwen begon te werken, zei ik dat we met een airsoftgeweer zouden spelen. Waarom hij daarna is weggelopen, weet ik niet. Ik wou hem zeker niet bang maken. Toen de agenten arriveerden waren zij enorm agressief. Ik ben pas beginnen te roepen nadat ze me duwden." Naast de celstraf riskeert bij ook een geldboete van 1.200 euro. Vonnis op drie oktober.





(AHK)