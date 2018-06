Lut Deseyn trekt lijst Gemeentebelangen 22 juni 2018

Lut Deseyn (47), die bijna een jaar geleden ontslag nam als schepen en meerderheidspartij CD&V verliet, trekt de lijst van oppositiepartij Gemeentebelangen en is kandidaat-burgemeester.





"Ik sta dicht bij de mensen en weet wat er leeft", vertelt Deseyn, die sinds haar ontslag als schepen onafhankelijk gemeenteraadslid is.





Raadslid en advocaat Jan Kempinaire staat op plaats twee. Het programma wordt in september voorgesteld.





Een handelsbeleid, met een aanpak van de winkelleegstand, wordt een speerpunt. Er is in dat kader nu zaterdag een ludieke actie op het event Avelgem Ploatse.





(LPS)