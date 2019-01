Lut Deseyn: “Ik ben een moederkloek en zie iedereen graag” 2019 - Een nieuwe start voor uw gemeente Peter Lanssens

03 januari 2019

06u50 1 Avelgem De stemmen zijn geteld, de burgemeesters en schepenen bekend. Sommigen staan voor een tweede ambtstermijn of meer, voor vele anderen wordt 2019 het begin van een nieuwe politieke uitdaging. Onze reporters gingen bij hen langs en vroegen wat zij de komende zes jaar zoal in petto hebben voor hun stad of gemeente. U leest het in uw regiokrant.

Avelgem Avelgem gaat een nieuw tijdperk in nu Lut Deseyn (Gemeentebelangen) de eerste vrouwelijke burgemeester is. “Ik ben een moederkloek en zie iedereen graag”, zegt Lut (47), gehuwd met Inge Corne (41) en mama van tweeling Jill en Britt (15) en Lennie (11). Ze is ondertussen geen fiscaal deskundige bij de douane meer om voluit burgemeester te kunnen zijn.

Politieke aardverschuiving in Avelgem, waar CD&V voor het eerst in 42 jaar op de oppositiebanken zit. “Er was geen voorakkoord, met niemand. Ik ken veel mensen bij CD&V waar ik het goed mee doe, maar de keuze voor Tandem was logisch. Die partij ging net als wij vooruit en had met kopman Tom Beunens de tweede sterkste kandidaat in Avelgem. De bevolking wou het dus zo”, legt Lut Deseyn uit. Al was het een dubbeltje op zijn kant. Tandem had ook in zee kunnen gaan met CD&V om een meerderheid te vormen, met Beunens dan als burgemeester. “Nadat ik op verkiezingsavond met Tom had gesproken, zonderde hij zich even af om rustig te kunnen nadenken. Ik rekende op zijn vertrouwen, maar Tom moest toch de klik maken. Toen hij weer binnenkwam, zei hij het is duidelijk, jij wordt burgemeester. Ik waardeer dat enorm aan Tom. Hij is daar groot in geweest. Hij is een echte socialist, terwijl ik eerder een sociaal-liberaal en ‘commerçant’ van inborst ben. Er is dus een groot verschil tussen ons. Maar we komen overeen en hebben een klik.”

Fuifnummer

“Ik heb respect voor mijn voorganger Lieven Vantieghem, maar ik ben anders”, glimlacht Lut. “Ik ben een moederkloek. Heel empathisch, met een hoog rechtvaardigheidsgevoel en ook zakelijk. Ik zie iedereen graag, ik heb dat van mijn moeder mee. Ik ga ervan uit dat iedereen iets positief in zich heeft. Avelgem heeft nood aan een warme burgemeester. Er zijn veel mensen die eenzaam zijn en afzien door armoede of ongeluk. Ik zal zoveel mogelijk bij de mensen proberen te zijn. Dossiers opvolgen? Een dag heeft meer dan tijd genoeg. Ik heb genoeg aan vier uur slaap per nacht en ben een ochtendmens. Het gebeurt vaak dat ik tegen 7.30 uur al vier uur gewerkt heb. Ik ben sterk, ja. Ik heb dat van mijn ouders mee, beide uit boerenmiddens en altijd gevochten voor hun boterham. Ik moest ook veel werken thuis. Dat heeft me gesterkt. Er is ons ook altijd ingeprent om te blijven beseffen van waar we komen en de eenvoud te bewaren. Zo waarschuwde mijn jongste zus me al: je kan maar zien ‘Lutse’ dat je blijft wie je bent. Het stijgt niet naar mijn hoofd nu ik burgemeester ben. Ik ben me wel bewust van de verantwoordelijkheid die nu op mijn schouders rust. Ik bouw ‘en petit comité’ graag een feestje. Nu ik hoofd van de veiligheid ben in Avelgem moet ik daar wat omzichtiger mee zijn en altijd bij de les blijven.”

Groene golf op N8?

Over het beleid tot en met 2024 zijn Gemeentebelangen en Tandem nog druk aan het overleggen. Deseyn licht wel al enkele tipjes van de sluier. “Ik heb in aanloop naar de verkiezingen heel wat mensen uit verschillende milieus rond mij verzameld. Neem nu Pascal Pauwels van de Gezinsbond in Kerkhove. Een deelgemeente waar we de afgelopen dertig jaar amper iets voor gedaan hebben. De mensen voelen zich er terecht in de steek gelaten. Daar gaan we iets aan doen. Het OC moet vernieuwd worden, want het regent er binnen en de kerk krijgt mogelijk een nieuwe functie. Ook belangrijk is de winkelleegstand in de kern van Avelgem aanpakken. Er ging vroeger te weinig geld naar lokale economie. Dat budget moet omhoog en iedereen beseft dat ook. Verder gaan we ook de mobiliteit herbekijken. Neem nu het kruispunt met lichten van de Kerkstraat met de Doorniksesteenweg (N8) in hartje Avelgem. Met afremmend en optrekkend verkeer in een ingesloten woon- en handelskern. De luchtkwaliteit is er dan ook slecht en het hangt er vol fijn stof. We zouden een zone 50 op de N8 kunnen invoeren van Kerkhove over Avelgem tot in Bossuit. Je krijgt zo een soort groene golf waarbij je de verkeerslichten op het kruispunt kunt wegnemen. Het plan is echter nog niet concreet. We gaan zo’n ideeën eerst aan de bevolking voorleggen.”

Verdoken armoede

“Op vlak van zwaar verkeer moet er een overleg komen met alle gemeenten rond de Schelde om dan met een haalbaar en betaalbaar plan naar Brussel te trekken. Klimaat en gezondheid zijn ook erg belangrijk. Wat we kunnen doen? Bijvoorbeeld werk maken van een premiestelsel om huizen te isoleren, carpoolen promoten en bedrijven in de industriezone enkel vergunnen als ze een deel van het transport via de Schelde doen. Dat laatste gebeurt trouwens nu al. Armoede aanpakken is ook een prioriteit. Er is veel verdoken armoede. Ons Sociaal Huis draait heel goed, maar we denken er aan buurtmedewerkers en brugfiguren in te zetten om zo armoede sneller te kunnen detecteren”, besluit de burgemeester.