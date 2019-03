Lloyd won vorig jaar De Mol: ‘Mijn grootste tip voor de kandidaten? Vooral proberen te genieten.’ Joyce Mesdag

16 maart 2019

01u00 0 Avelgem Lloyd Vermeulen (22) uit Avelgem zat afgelopen zondagavond op het puntje van zijn stoel voor de eerste aflevering van De Mol. Vorig jaar won de innemende geneeskundestudent de prijzenpot door priestermol Pieter te ontmaskeren. “Ik ben blij dat er met Martijn uit Wielsbeke opnieuw een sympathieke West-Vlaming meedoet. Géén ‘De Mol’ zonder sympathieke West-Vlaming, he.”

Nog altijd op weg om dokter te worden?

Ik krijg wel vaker die vraag, blijkbaar is dat aannemelijk dat ik plots iets anders zou doen (lacht). Ik volg op dit moment een aantal vakken uit het tweede, derde en vierde jaar. Volgend schooljaar zit ik officieel in mijn vierde jaar.

Drie jaren door elkaar? Er ‘slepen’ dus nog een paar vakjes mee uit het tweede jaar?

Laat ons zeggen dat ik een ijverige student ben, maar misschien soms eens iets te laat ben begonnen met ‘ijverig’ zijn (lacht).

Weet je al welke specialiteit het wordt?

Het is nu nog heel vroeg om daar nu al aan te denken. Er volgt vanaf het vijfde jaar anderhalf jaar stage, en die stage leg je af in verschillende domeinen. Ik vermoed dat je tijdens die stage wel aanvoelt wat meer jouw ding is en wat niet. Maar als ik nu zou moeten beslissen, dan word ik wellicht spoedarts. Het lijkt me heel uitdagend om de dag te beginnen, en niet te weten wat er op je af komt.

Heb jij altijd al geweten: ik word later dokter?

Toen ik héél héél jong was, wilde ik astronaut worden. Het idee om dokter te worden, is vrij snel gevolgd daarna, en dat idee is niet meer weggegaan. Ik had het idyllische beeld in mijn hoofd dat ik het pilletje zou uitvinden tegen kanker. Dat idyllisch beeld is intussen iets realistischer geworden. Maar mensen 1 voor 1 genezen blijft uiteindelijk wel nog altijd een mooie droom, vind ik.”

Druk, druk dus. Maar voor De Mol maak je tijd?

Zeker, ik was de donderdag vóór de uitzending al naar de avant-première geweest in Kinepolis. Zondag heb ik nóg eens gekeken, toen het op tv werd uitgezonden, samen met mijn ouders. Het is echt extra cool om naar De Mol te kijken als je er zelf aan meegedaan hebt. Zo zot dat die 10 mensen daar nu opnieuw hetzelfde avontuur tegemoet gaan. Ik was doodgraag nog eens mee geweest.

Heb je al een verdachte?

Volgens mij hebben Axel, Elisabeth en Martijn het schermpje gekregen met de boodschap dat ze ‘misschien’ de mol zouden worden. Maar anders kon je nog niet echt iets verdachts opmerken, aangezien er nog geen mol was die eerste aflevering. Trouwens, in de edities vóór mijn eigen deelname had ik het telkens bij het foute eind, dus ik weet niet in hoeverre mijn oordeel een referentie kan zijn…

Was jij Pieter snel op het spoor?

Eigenlijk wel. Bij de eerste proef werden we per twee ‘begraven’. Per duo dat zichzelf kon bevrijden, kon de groep geld verdienen. Elk duo was een ander bedrag waard, en het duurste duo kon enkel bevrijd worden door de rest van de groep. Ik ging ervan uit dat de mol niet in de duurste kist zat, en ook niet in de kisten die niet op tijd geopend raakten, want saboteren kon enkel vanuit de rest van de groep. Door eliminatie kwam ik bij de twee goedkoopste kisten uit, en aangezien ik daar zelf al tussen zat, bleven er maar 3 kandidaten over: Kelly, Bahador en Pieter. Mijn eerste vragenronde heb ik op basis van die drie verdachten ingevuld. Kelly lag er meteen uit, dus bleven er maar twee over.

Bahador en Pieter, met wie je dus de finale hebt gespeeld.

Bahador ben ik heel snel te veel gaan vertrouwen om hem nog te verdenken. Misschien was dat ook niet slim, maar hij bleek het gelukkig niet te zijn. Bij de baseballproef heb ik Pieter getest. We moesten rode balletjes uit een ton met gekleurde balletjes vissen. Ik was vlak voor hem, en had er enkele rode duidelijk in het zicht gelegd. Toen hij er toch nog lang over deed om rode balletjes te vinden, was het voor mij een uitgemaakte zaak. Zeker ben je echter nooit. Je kan ook gewoon in het programma blijven omdat alle andere kandidaten het ook verkeerd voor hebben, he. Je zal maar die stommerik zijn die in de finale nog altijd op de verkeerde persoon mikt (lacht) ”

Heb je tips voor de kandidaten?

De belangrijkste tip: speel het spel, maar ga er ook niet te veel in op, want anders vergeet je misschien te genieten van het hele avontuur. Mijn tips om de mol te zoeken: denk niet te gemakkelijk, en denk niet te moeilijk. Zoek met andere woorden niet naar wat voor de hand ligt, maar zoek het ook niet te ver. En kijk vooral naar de subtiele zaken. Kijk bijvoorbeeld niet naar wie bij het basketten vaak naast de korf gooit -want dat doen ze uiteindelijk allemaal wel-, maar kijk naar wie steeds weer naar slechte spelers past, om hen de kans te geven het te verknoeien. En analyseer de opdrachten, zoals ik bijvoorbeeld gedaan heb met de doodskisten.

Je hield het precies wel goed in de gaten allemaal?

Dat is dankzij Bahador, eerlijk gezegd. Ik was heel relax aan het programma begonnen. Ik zie wel, dacht ik. Maar ik deelde de kamer met Bahador en de eerste morgen was die al een uur in zijn boekje aan het noteren toen ik wakker werd. En toen dacht ik: shit. Die menen dat hier wel serieus.

Heb je tips voor de mol?

Neen, echt niet. Ik heb wel gezegd tegen de programmamakers dat ik bereid was de mol te spelen, maar dat was vooral omdat ik dacht dat ze mijn reactie op die vraag misschien ooit aan de groep zouden tonen. Ik was dolblij dat ik niét de mol was. Ik zou het niet kunnen, echt niet. De kijkers zien enkel maar geselecteerde beelden, maar als mol zit je wekenlang 24 uur op 24 bij de andere kandidaten. Ik zou zóveel schrik hebben dat ik door de mand zou vallen. Ik zou zelfs schrik hebben dat ik ’s nachts zou beginnen praten in mijn slaap en mezelf zou verraden. Wat Pieter deed, zou ik niet kunnen. Die was op het moment dat we de arena binnen stapten nog altijd aan het verkondigen dat hij alles had ingezet op Katrien. En nu is het nog extra zot: de mol weet zelf maar van bij de eerste aflevering dat hij de mol is. Nul voorbereiding dus…”

Deelnemers aan De Mol mogen tegen niemand vertellen dat ze meedoen aan het programma, tot de start van de uitzendingen. Hoe is je dat gelukt?

Mijn ouders wisten het. Als student was het te moeilijk om tegen mijn ouders te liegen, want die betalen mijn studies, en die willen uiteraard dat ik de lessen volg. Tegen alle anderen heb ik verteld dat ik een medische stage zou doen in Ghana. Dat scenario had ik héél goed uitgewerkt. Er was op hetzelfde moment een échte stage die daar doorging, ik had een naam van een gastgezin van buiten geleerd, en een adres, ik wist wie er voetbalkampioen had gespeeld, enz. Zelfs tegen mijn broer heb ik gelogen. Ik had mijn moeder mijn paswoord gegeven van mijn mailbox, zodat ze mijn broer nu en dan kon terugmailen ‘vanuit Ghana’. Die begon zich immers wat zorgen te maken toen hij mij een paar weken lang geen enkele keer aan de telefoon had gekregen. Het ergst vond ik om te moeten liegen tegen mijn opa, want die was ooit in Ghana geweest, en die vroeg me toen ik terug in België was, volledig uit over wat ik allemaal had gezien en gedaan. Gelukkig heeft niemand me mijn leugens kwalijk genomen.”

Heeft De Mol je leven veranderd?

Ik heb de impact ervan onderschat. De Mol wordt echt door héél veel mensen bekeken. Dat heb ik vooral gemerkt tijdens vorige festivalzomer, daar werd ik enorm vaak aangesproken. Op mijn zenuwen heeft dat nooit gewerkt. Ik zou het heel fout van mezelf vinden mocht ik mensen die me gewoon vriendelijk aanspreken afschrijven als ‘lastig’. Als ze mij voor de 100ste keer dezelfde vraag stelden, antwoordde ik gewoon voor de 100ste keer hetzelfde. Laatst bestelde ik in de frituur in Gent frietjes, en toen hebben andere klanten mij gefilmd ‘omdat ze dachten dat er een tip voor deze De Mol zou verwerkt zitten in mijn bestelling’. Nou, ik had gewoon zin in een frietje, eigenlijk. Ik had niet verwacht dat het zo crazy zou zijn, maar mijn leven veranderd heeft het nu ook niet. Ik ben nog altijd dezelfde kerel die zijn best doet om zijn diploma te behalen.

Wat heb je met de geldprijs, zo’n goeie 27.000 euro, gedaan?

Ik heb een jacuzzi gekocht, die vol gekapt met champagne, en mijn geld er in één wild feestje doorgejaagd (pauze). Dat was het standaardantwoord dat ik gaf toen mensen mij die vraag stelden. Vreemd genoeg geloofden er veel mensen mij, wat ik eigenlijk best wel schrikwekkend vond (lacht). Ik heb 20.000 euro opzij gezet, 2.000 euro aan Boeta geschonken, het goede doel van Pieter, en 2000 euro aan het goede doel waar ik tijdens het spel géén geld aan heb geschonken. De rest heb ik gebruikt voor een leuke reis en een leuke festivalzomer.