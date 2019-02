Lieven Vantieghem wordt ereburgemeester Peter Lanssens

25 februari 2019

De gemeenteraad start vanavond, op maandag 25 februari, de procedure om Lieven Vantieghem de titel van ereburgemeester te geven. Ook de Vlaamse regering moet nog het licht op groen zetten, maar dat is een formaliteit. Lieven Vantieghem (64) ging in de gemeentepolitiek bij de toenmalige CVP. Hij was eerst enkele legislaturen schepen van Financiën, om in 1995 burgemeester van Avelgem te worden. Hij bleef 24 jaar aan het hoofd van de Scheldegemeente. Hij stelde zich niet meer verkiesbaar voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018. De nieuwe burgemeester van Avelgem is nu Lut Deseyn (Gb).