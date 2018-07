Lea Decraene blaast 101 kaarsjes uit 24 juli 2018

02u35 0

De familie van Lea Decraene vierde op 22 juli haar 101ste verjaardag in woonzorghuis Ter Meersch in Avelgem. Lea zag in 1917 het levenslicht in Outrijve. De jongste dochter van bakker Emiel Decraene huwde met Roger Vergracht. Het koppel runde een drukkerij en papierhandel in Avelgem. Lea verblijft sinds 2008 in Ter Meersch.





Haar kinderen en kleinkinderen maakten er een leuk feestje van.





(LPS)