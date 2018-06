Laura Lynn vervangt Tom Waes op jongerenfeest 20 juni 2018

Tom Waes (49), die op fietsvakantie in Spanje tijdens een afdaling met hoge snelheid frontaal op een auto crashte en zijn sleutelbeen op twee plaatsen brak, komt niét naar een jongerenfeest.





Waes wordt op zaterdag 23 juni op Backdoor Buzze in jeugdhuis Krak door schlagerkoningin Laura Lynn vervangen. "Dat is ons met 99 procent zekerheid bevestigd", zegt mede-organisator Joachim Wannyn. Er zijn op Backdoor Buzze vanaf 20 uur eveneens optredens van Your Wish Live Karaoke, Teddy Picker, Grafgravers, Steve Tielens, Gebroeders Scooter en Omdat het kan Soundsystem ft. Average Bob. Tickets zijn enkel aan de deur verkrijgbaar. Info: www.krak.be. Er is ook de dag voordien, op vrijdag 22 juni, al feest om het einde van de examens en het begin van de zomer te vieren, vooral voor leerlingen van het secundair. Krak en GC Spikkerelle slaan de handen in elkaar op Blackout, een fuif met vanaf 10 uur een line-up van regionaal dj-talent en MC's. De jongen genieten er verder onder meer van een verwarmd zwembad, een buitenbar, burgers en ijsjes. In de namiddag is er vanalles te doen op het evenementenplein aan Spikkerelle zoals bubble soccer, een bruine zeep glijbaan, een mega-chill-zetel, een touwtrektornooi met inschrijvingen vooraf per team van vijf (jeugd@avelgem.be), een blind blotevoetenpad, slackline, cubben en een reuze ballenjinga. (LPS)