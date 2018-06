Landbouwer (68) sterft onder aanhangwagen 26 juni 2018

Op het Kouterhof langs de Kruisstraat in de Avelgemse deelgemeente Kerkhove is gisterenmiddag de 68-jarige landbouwer Jan Maes om het leven gekomen bij een arbeidsongeval. De man raakte om nog onbekende reden gekneld tussen een aanhangwagen en een laadplatform. Dat gebeurde in een halfopen loods. Alle hulp kwam te laat. Het parket stelde een wetsdokter aan. Ook een technisch raadgever ging ter plaatse om de omstandigheden van het drama te onderzoeken. Jan Maes, gehuwd met Lena Maes, nam in 1984 de melkveestal over van de naastgelegen Voldersveldhoeve, waar hij opgroeide. Rond de bestaande melkveestal bouwde hij een nieuw landbouwbedrijf met woonhuis. Op de hoeve wordt naast melkveeteelt ook aan akkerbouw gedaan. (VHS)