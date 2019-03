Kruispunt Doorniksesteenweg sluit, maar handelaars blijven bereikbaar Peter Lanssens

Avelgem Er komt zware verkeershinder in Avelgem aan. Doorgaand verkeer zal er vanaf maandag tot 15 juli niet mogelijk zijn op het kruispunt van de Doorniksesteenweg, Stationsstraat en Streuvelslaan. Dat blijft zo tot 15 juli. De gemeente neemt maatregelen om duidelijk te maken dat handelszaken bereikbaar blijven.

De Doorniksessteenweg wordt door de werken in twee gedeeld. Het wordt een heel moeilijke periode voor de handelaars, maar de gemeente en Unizo stellen voor om er het beste van te maken. “Er komen displays op invalswegen, met de boodschap dat winkelen in Avelgem ook tijdens de werken mogelijk blijft”, zegt burgemeester Lut Deseyn (Gemeentebelangen). Er zijn ook overal folders met uitleg over de werken en de omleidingen bedeeld. Er worden verder in het centrum drie hekkens gezet, met daarop dezelfde uitleg. De werken worden zelfs een beetje ludiek opgevat. Want vrijwilligers van de handelaarsgroep vzw 8580 hangen zaterdag feestelijke vlaggetjes uit in de Doorniksesteenweg. Net zoals dat ook het geval is tijdens een braderie. “We proberen om wat lastig en negatief is, in iets positiefs om te zetten”, aldus Lut Deseyn.

Eerst drinkwaternet vernieuwen

De Watergroep start op het kruispunt eerst met het vernieuwen van het drinkwaternet. Dan worden de waterleidingen op en rond het kruispunt vernieuwd. Aansluitend gaat aannemer Growebo er aan de slag. Met eerst de aanleg van een gescheiden riolering. Daarna volgt de herinrichting van de bovenbouw met de focus op het verbeteren van de verkeersdoorstroming, het vergroten van de zichtbaarheid en dus ook het veiliger maken van het kruispunt. Dat is eveneens de aanpak in de aanpalende Stationsstraat en even verderop in de Yzerwegstraat. Er zijn lokale omleidingen voor autoverkeer. Uitleg staat op www.avelgem.be/heraanlegkruispuntdoorniksesteenwegstationsstraat. Er zijn ook omleidingen voor zwaar verkeer en bussen. De heraanleg van het kruispunt kadert in de vernieuwing van de stationsomgeving in Avelgem.