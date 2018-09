Koppel crasht na achtervolging door politie 03 september 2018

02u33 0 Avelgem Een koppel uit Avelgem is zaterdagavond langs de Rijksweg (N36) in Lendelede zwaar gecrasht na een achtervolging door de politie.

Rond 22 uur wilde een patrouille van de politiezone Midow in Ingelmunster de Citroën van het koppel Thierry D. (48) en Kathy I. (50) uit Avelgem aan een controle onderwerpen. Dat was buiten de man achter het stuur gerekend want die vluchtte weg. Het begin van een achtervolging via de N50 richting Hulste en langs de N36 van Kuurne richting Izegem. "Aan hoge snelheid zagen we het voertuig en meteen daarna een combi voorbij zoeven", getuigt Rik Viaene uit Lendelede, die langs de Rijksweg woont. "We dachten dat het voertuig nooit de ovonde wat verderop zou halen, maar blijkbaar lukte dat toch." Enkele honderden meters verder ging het wel grondig fout. De vluchtende Citroën knalde achteraan op de Opel Astra van Jurgen Verbeke (50) uit Izegem, ging aan het slingeren en kwam met een harde klap rechts van de weg in de gracht terecht. Het Avelgemse koppel raakte daarbij zwaargewond. De twee inzittenden van het aangereden voertuig liepen lichtere verwondingen op. Beide voertuigen zijn rijp voor de schroothoop.





Tal van politiecombi's, ambulances en brandweer snelden ter plaatse. De Rijksweg bleef tot half twee 's nachts volledig afgesloten voor alle verkeer. Waarom het koppel wegvluchtte, is nog onduidelijk. Mogelijk had de automobilist te veel gedronken. Voor de fatale crash was er al een kleinere botsing met een tweede voertuig waarbij niemand gewond raakte. (LSI)