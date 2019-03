Koen Van Steenbrugge nieuwe voorzitter CD&V Peter Lanssens

01 maart 2019

CD&V zit voor het eerst in 42 jaar op de oppositiebanken in Avelgem. De partij was sinds de fusie van gemeenten in 1976 aan de macht. Een coalitie van Gemeentebelangen en Tandem, met Lut Deseyn als burgemeester, maakt daar een einde aan. Tijd om te herbronnen. Gewezen schepen Koen Van Steenbrugge, CD&V-lijsttrekker met de gemeenteraadsverkiezingen, is de nieuwe voorzitter van de christen-democraten in Avelgem. Dat werd recent bekendgemaakt op een brunch. Van Steenbrugge volgt als voorzitter Lieven Declercq op, die bedankt werd voor zijn inzet. Tijdens de brunch werd ook Lieven Vantieghem, 24 jaar burgemeester van Avelgem, in de bloemetjes gezet. Van volgende CD&V-politici, die er een punt achter zetten, werd afscheid genomen: Frank en Lisa Supply, Jean Buyssens, Patrick Baes en Jo Deflo. CD&V belooft een inhoudelijke oppositie te voeren in Avelgem, op basis van een sterke dossierkennis.