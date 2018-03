Knokploeg 'Tuur de visboer' in de cel 29 maart 2018

De knokploeg van Kurt S., beter bekend als Tuur de Visboer uit Big Brother, zit in de cel. De aanhouding van de uitbater van viswinkel De Zeespiegel is ondertussen met een maand verlengd. Op 23 februari kreeg Lies G., de ex-echtgenote van Kurt S., twee zware jongens over de vloer. Volgens de vrouw werd ze bedreigd, geslagen en gewurgd en gebeurde dat in opdracht van Kurt. Het doel was om de helft van de erfenis van zijn overleden moeder (zo'n 500.000 euro) terug te krijgen. Eind vorige week konden speurders de verdachten B.C. (34) uit Avelgem en M. K. (26), een man van Russische afkomst uit Menen, oppakken. Vandaag beslist de raadkamer van Ieper over hun verdere aanhouding. Zelf houden ze vol dat ze onschuldig zijn. Ook Kurt S. beweert dat hij het duo niet kent. De aanhouding van de knokploeg is een belangrijke vooruitgang in het onderzoek.De raadkamer oordeelde ondertussen dat een verlenging van de aanhouding van Kurt S., die al ruim een maand in de cel zit, nodig was. (LSI)