Klink op 2019 in Spikkerelle, en maak kennis met nieuwe burgemeester Peter Lanssens

07 januari 2019

Inwoners van de Scheldegemeente Avelgem die op het nieuwe jaar willen klinken, zijn op zondag 13 januari welkom op de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie. Die vindt van 11 tot 14 uur plaats in gemeenschapscentrum Spikkerelle, in de Scheldelaan. Het is meteen ook een mooie kans om kennis te maken met de nieuwe en eerste vrouwelijke burgemeester van Avelgem: Lut Deseyn van Gemeentebelangen. Je kan er ook de mensen van het nieuwe gemeentebestuur van Gemeentebelangen en Tandem, CD&V zit voor het eerst in 42 jaar in de oppositie, ontmoeten. De gemeentelijke nieuwjaarsreceptie is gratis.