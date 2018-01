Kiwanis schenkt busje aan OCMW 02u30 0

Het busje brengt kinderen van kwetsbare gezinnen tijdens vakanties naar het speelplein en de kinderclub. Het doet ook dienst voor verplaatsingen van en naar het dorpsrestaurant en zo meer. Het biedt plaats aan acht personen. De sleutels van het busje werden tijdens een plechtigheid overhandigd, in het Sociaal Huis in de Leopoldstraat. Kiwanis steunt het OCMW ook al tien jaar met gratis kerstmaaltijden voor kwetsbare Avelgemnaren. De serviceclub droeg ook al financieel bij aan het uitbouwen van een pamperbank in Avelgem. (LPS)