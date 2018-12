Kerstfeest voor kwetsbaren krijgt nieuwe aanpak Peter Lanssens

18 december 2018

09u04 0 Avelgem Marc Platteau en Tom Beunens vinden na zestien edities de tijd gekomen om hun kerstfeest voor kwetsbaren uit handen te geven. De laatste editie van de Rode Kerstactie, samen met Curieus Avelgem, was in 2017 goed voor een record van 99 deelnemers. De opkomst toont aan dat er nood aan is. Annelore George van koffiehuis At Bothino neemt het initiatief over, samen met de sociale organisatie Ubuntu.

Het krijgt met ‘kerstfeest voor iedereen’ een nieuwe naam. Er wordt gefocust op ouderen, gezinnen die het niet breed hebben en eenzame alleenstaanden. Zo’n twintig inwoners maken vrijwillig eten klaar. Het feest op maandag 24 december, vanaf 19 uur in het Ubuntu-restaurant in de Ganzenhofstraat, is in buffetvorm. Met onder meer aperohapjes, quiche, witloof in hespenrolletjes en balletjes in tomatensaus. Ook couscous krijgt een plaatsje op het menu. Als dessert wordt het smullen van taartjes.

Geen alcohol

Nieuw: alcohol schenken is er voortaan niet meer bij omdat het de sfeer kan verpesten onder de aanwezigen. De prijs blijft identiek: 5 euro voor alleenstaanden en 10 euro voor gezinnen, vervoerdienst inbegrepen. Inschrijven kan in Het Sociaal Huis of bij Ubuntu in Avelgem. Er worden tot 100 deelnemers verwacht op het feest. De Kerstman komt ook en heeft voor iedereen geschenkjes bij.