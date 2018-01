Grootste vinylfabriek operationeel 02u25 0

De grootste fabriek van luxevinylvloeren in de wereld, van de IVC Group, is sinds eind vorig jaar volledig operationeel in de Nijverheidslaan in Avelgem. De fabriek, 21.000 vierkante meter of drie voetbalvelden groot, stelt 200 mensen extra tewerk. De fabriek is ook milieuvriendelijk dankzij het inzetten van groene energie van windmolens en het gebruik van water uit de Schelde. Alle afval wordt gerecycleerd en volgens het principe van kringloopeconomie weer ingezet voor productie. IVC Group produceert ieder jaar ruim 100 miljoen vierkante meter. De fabriek in Avelgem alleen al kan 15 miljoen vierkante meter luxevinylvloeren aan. De nieuwe fabriek kostte 120 miljoen euro. IVC heeft dit jaar de ambitie om wereldmarktleider te worden in de snelgroeiende markt van luxevinyltegels en -planken. IVC is goed voor 1.500 medewerkers en zes productieafdelingen in België, Luxemburg en de USA. (LPS)