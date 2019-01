Gewicht van sneeuw op dak doet kabel knakken: zwembad blijft weken dicht Brandweer ruimt sneeuw, binnendak wordt gestut Peter Lanssens

17u27 1 Avelgem Het zwembad in Avelgem moet enkele weken dicht, nadat er deze voormiddag een kabel aan het plafond knakte, door de druk van de sneeuw op het dak. “De brandweer ruimt sneeuw, terwijl het binnendak moet gestut worden”, zegt burgemeester Lut Deseyn (Gemeentebelangen).

Een metalen buisconstructie hangt boven de zwemkuip met twintig kabels aan het plafond vast. Vanmorgen knakte een kabel, gelukkig toen niemand in het water zat. De burgemeester kwam ter plaatse poolshoogte nemen en liet het zwembad meteen sluiten. Geen overbodige ingreep, maar nodig om erger te voorkomen, zo blijkt woensdagavond na een controle van een stabiliteitsingenieur van Buro RR uit Kortrijk. Dat de kabel knakte, heeft namelijk te maken met het gewicht van de sneeuw op het dak. “Er ligt vijf centimeter sneeuw op het dak van het zwembad, wat overeenkomt met een druk van 10 kilogram per vierkante meter”, legt Lut Deseyn uit.

Studie

Er zijn nu tal van maatregelen nodig. “De brandweer probeert eerst wat sneeuw van het dak te ruimen”, vervolgt Lut Deseyn. “Donderdagochtend laten we het water gecontroleerd weglopen uit het zwembad, wat zo’n acht tot tien uur zal duren. Om daarna het binnendak vanop de vloer van het zwembad te kunnen stutten. We hebben ook al een studie besteld om na te gaan op welke manier er een nieuwe kabel of nieuwe kabels moeten geplaatst worden. We denken komende maandag hierover meer info te krijgen, waarna er een gespecialiseerd aannemer moet aangesteld worden om de werken uit te voeren. Het zwembad zal dus wellicht enkele weken dicht zijn.”

40.000 gebruikers per jaar

Het zwembad werd in 2001 gebouwd, in de Doorniksesteenweg in Avelgem. Het wordt druk bezocht, ook door scholen en verenigingen zoals de Zuid-West-Vlaamse multisportclub No Limit Team. En de gemeente geeft er zwemlessen. Er zijn zo’n 40.000 gebruikers per jaar. Met andere woorden: de impact van een wekenlange sluiting is groot. “We bekijken wat we kunnen doen, maar het doorverwijzen van scholen naar zwembaden in omliggende gemeenten is bijvoorbeeld sowieso al niet haalbaar, want die zwembaden zitten nu al helemaal vol”, vervolgt burgemeester Deseyn. “We gaan wel een deel van de aanpalende sportzaal Ter Muncken ter beschikking stellen voor andere sporten, om het tijdelijk wegvallen van het zwemmen te compenseren. De situatie is niet makkelijk, maar het belangrijkste is dat we een drama vermeden hebben in het zwembad. Tot slot: het is het binnendak van het zwembad dat gestut wordt. Met het bovendak is er geen probleem”, verduidelijkt burgemeester Lut Deseyn.