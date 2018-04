Gewestweg N512 vroeger open 19 april 2018

Onderhoudswerken in opdracht van het agentschap wegen en verkeer (AWV) op de Lefebvrelaan en Jacquetbosstraat (N512) zijn twee weken vroeger dan verwacht afgelopen. Betonplaten werden opgebroken en vervangen door een nieuwe toplaag in asfalt. Ook het fietspad is vernieuwd. Gisteren werden nog enkele markeringen aangebracht, maar de invalsweg via het kruispunt Ijzeren Bareel naar Spiere is weer open voor verkeer. De werken, die op vraag van burgemeester Dirk Walraet (LB) gebeurden, kostten de Vlaamse overheid 500.000 euro. Wellicht volgend jaar worden ook de Oudenaardseweg en Avelgemstraat tussen het centrum van Spiere en de grens met Bossuit opgeknapt. Die werken op de gewestweg N353 kosten de Vlaamse overheid ongeveer 1 miljoen euro. (LPS)