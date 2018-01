Gemeentebelangen laat niet in zijn kaarten kijken 31 januari 2018

Op de nieuwjaarsreceptie van Gemeentebelangen in Avelgem zijn nog geen plaatsen vrijgegeven voor de lijst van de komende gemeenteraadsverkiezingen. De namen van zij die opkomen, zijn al even te bekijken op de website gbavelgem.be. Maar op info over wie op welke plaats prijkt, is het nog even wachten. "Onze lijst is zo goed als vol", zegt Lut Deseyn, die CD&V verliet en als schepen ontslag nam om zich bij Gemeentebelangen aan te sluiten. "We zoeken nog drie profielen: twee jonge kandidaten van ongeveer 25 jaar en nog iemand uit deelgemeente Bossuit. Dat zou ons de perfecte mix opleveren op onze lijst." Op de nieuwjaarsreceptie werden fragmenten getoond van een documentaire van de Vlaamse Bouwmeester en Nic Balthazar. Aan aanwezigen werden ook vragen voorgeschoteld, en ze konden via hun smartphone stemmen. "Met deze actie willen we aantonen dat onze partij, als we in het bestuur zouden raken, zoveel mogelijk rekening wil houden met de mening van de burger." (JME)