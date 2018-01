Gemeente pompt 285.000 euro in sport 29 januari 2018

Avelgem trekt 285.000 euro uit voor investeringen in sport.

Ze laat, op advies van een grasmatspecialist van SV Zulte Waregem, de voetbalvelden van KVK Avelgem verbeteren voor komend seizoen. Zo is een tractor gekocht voor onderhoud en is er een vergunning verleend om via een boorput de velden extra te besproeien. In het stadion wordt de boiler vervangen door een zonneboiler en worden sanitaire leidingen vernieuwd voor 90.000 euro. Op het terrein van sportcentrum Ter Muncken wordt voor 84.000 euro een middenspanningscabine gezet. De omschakeling betekent een jaarlijkse elektriciteitsbesparing van 31.000 euro voor het zwembad, de sporthal en het voetbalstadion. In het zwembad wordt verouderde verlichting vervangen door leds. Kostprijs: 43.000 euro. Er worden ook herstellingen aan het dak uitgevoerd voor 68.000 euro. "We dienen een subsidiedossier in bij de provincie en hopen zo 100.000 euro te recupereren", zeggen schepen van Sport Lieve Kindts (CD&V) en schepen van Patrimonium Koen Van Steenbrugge (CD&V). (LPS)