Gemeente huldigt verdienstelijke sporters 27 februari 2018

De sportraad koos uit 52 kandidaten de zeven verdienstelijkste sporters van de gemeente. Cato Casiers, in 2017 onder meer tweede op het BK triatlon jeugd A, is als jongere het meest beloftevol. Het team Dames Jeugd van No Limit duatlon en triatlon, in 2017 onder meer nationaal kampioen in de triatloncompetitie, is sportploeg van het jaar. Sportvrouw van het jaar is Sara Coulembier, in 2017 nationaal kampioen in de triatloncup voor juniors. Sportman van het jaar is Steven Scherpereel, in 2017 onder meer brons waard op het WK sprinttriatlon in Amsterdam. Marleen Sissau kreeg de trofee 'uitzonderlijke verdienste' omdat ze al ruim 25 jaar zwemlessen verzorgt in Avelgem. Alex Frooninckx, al meer dan 40 jaar actief in sportmiddens in Avelgem, is 'sportmonument'. Lieven Seynaeve, de voorzitter van de sportraad die in 2017 overleed, kreeg postuum ook de titel 'sportmonument', als een gepast emotioneel slot van de huldiging.





(LPS)