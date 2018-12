Geen frietjes voor 1.300 leerlingen Nog tot begin 2019 wachten op nieuwe keuken, na brand Peter Lanssens

03 december 2018

De keuken van basisschool en kinderdagverblijf De Toekomst, de middenschool en het atheneum – midden oktober deels vernield na een brand – is anderhalve maand later nog niet vernieuwd. “Er moeten nog een nieuwe friteuse en dampkap komen, terwijl het ook nog wachten is op een nieuwe koepel en plafond”, zegt directeur Willem Vandenhaute van de middenschool. “Alles is gereinigd en er is een voorlopig sas gezet, om in afwachting de afwasruimte te kunnen gebruiken. De maaltijden worden zoals altijd geleverd door traiteur Willequet. Maar frietjes bakken, normaal gebeurt dat elke dinsdag in onze keuken zelf, kan voorlopig niet. Het is zeker nog tot begin 2019 wachten tot alles opgelost is”, aldus de directeur. Tot dan moeten de 1.300 betrokken leerlingen het dus zonder frietjes stellen. In afwachting verkochten de ouders van de negentien kapoenen en de verantwoordelijken van kinderdagverblijf De Toekomst koekjes. Dat bracht de mooie som van 800 euro op. De cheque werd deze ochtend, in aanwezigheid van Sinterklaas, overhandigd aan directeur Steven Verplancke van basisschool De Toekomst. Met de opbrengst worden nieuwe spullen gekocht zoals slabbetjes voor de kleinsten, borden en bestek en drinkbekers.