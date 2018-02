Extra pauzes, (nog) geen schaatsplezier 27 februari 2018

Het zijn barre tijden, voor wie in deze koudegolf buiten werkt. Steden en gemeenten nemen maatregelen, zoals in Kortrijk. "Er zijn voor werknemers die buiten aan de slag zijn extra pauzes, van 10 tot 10.15 uur en van 15 tot 15.15 uur. Zodat ze kunnen opwarmen", zegt schepen Arne Vandendriessche (Open Vld). "Er wordt ook soep voorzien in de middagpauze." Er is voorlopig geen overrompeling in de permanente nachtopvang voor daklozen in Kortrijk. De capaciteit werd namelijk recentelijk al van 15 naar 20 bedden uitgebreid. "Er is geen plaatstekort, maar indien nodig breiden we de capaciteit verder uit", zegt OCMW-voorzitter Philippe De Coene (sp.a). "Belangrijk: alle wijkcentra in Kortrijk zijn open, met warme dranken voor mensen. En buurt- en wijkwerkers en bedelers van maaltijden gaan na of kwetsbare personen geen problemen ondervinden door het koude weer", aldus De Coene. Schaatsen kan momenteel nog niet in onze regio. "Op de Scheldemeersen in Avelgem? Daar is het veel te vroeg voor", zegt schepen Tom Beunens (sp.a). Ook op het Gavermeer in provinciedomein De Gavers in Harelbeke kan zeker nog niet geschaatst worden. (LPS)