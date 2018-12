Eetfestijn steunt drie goeie doelen Peter Lanssens

10 december 2018

Hoeveslagerij Basile ten Hove in Kerkhove, van Philippe Matton, vormde op zondag 8 juli het decor voor Basile’s benefiet. De opbrengst van het eetfestijn gaat naar drie verenigingen. Begeleidingscentrum voor personen met een beperking Mivalti in Tielt krijgt 2.500 euro. Arbeid op maat voor personen met een beperking Feniks in Avelgem en multifunctioneel centrum voor jongeren met gedrags- en/of emotionele stoornissen Heynsdaele in Ronse krijgen elk 1.500 euro. De cheques zijn op vrijdag 7 december in B&B Basile ten Hove overhandigd, aan de voet van de Vlaamse Ardennen.