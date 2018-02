Defect aan kachel zet berging in lichterlaaie 22 februari 2018

In een woning langs de Doornik-sesteenweg in Bossuit brak in de nacht van dinsdag op woensdag rond middernacht brand uit in de keuken.





"Ik was tv aan het kijken toen ik plots een hels kabaal hoorde", vertelt de buurman. "Ik dacht eerst dat ze langs achter aan het inbreken waren. Toen ik buiten ging kijken, zag ik vlammen bij de buurvrouw en hoorde ik ontploffingen. Ik ben meteen gaan aanbellen, maar ze was niet thuis. Ook de hulpdiensten heb ik meteen verwittigd." De brandweer kon het vuur snel blussen. "Het ging om een uitslaande brand aan de achterkant van het huis", klinkt het. "Vermoedelijk lag een probleem aan de kachel aan de oorzaak. Vooral de keuken en een achterliggende berging liepen zware schade op. De rest van de woning bleef gevrijwaard. Ook de aanpalende huizen liepen amper schade op. De bewoonster van het huis was niet aanwezig op het moment van de brand, niemand raakte gewond." (AHK)