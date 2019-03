Curieus en Tandem Avelgem zamelen halve container zwerfvuil in Joyce Mesdag

25 maart 2019

Curieus en Tandem Avelgem hebben afgelopen weekend een vierde grote zwerfvuilactie gehouden. 32 volwassen enthousiastelingen en 8 kinderen zamelden samen een halve container aan zwerfvuil in. “Hoeveel we precies ingezameld hebben, dat horen we pas later deze week van intercommunale Imog”, zegt schepen Tom Beunens. “Maar het lag wat in de grootorde van vorig jaar, en toen hadden we in totaal 81 zakken, goed voor een totaal van 515 kg.” De groep verdeelde zich over alle deelgemeenten. De opruimers zamelden naast ‘gewoon’ afval zoals blikjes en flesjes ook enkele opmerkelijkere stukken in. “Een grasmachine, een koffiezet, een friteuse, een tapijt,… Vooral de taluds rond de bruggen over de Schelde zijn jammer genoeg populair bij afvaldumpers.”