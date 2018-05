Conny is kandidaat-burgemeester 05 mei 2018

Oppositiepartij N-VA wil vanaf 2019 meebesturen in Avelgem. Conny Rogie, werkzaam op het federaal kabinet van Defensie en Ambtenarenzaken, is kopvrouw en kandidaat-burgemeester op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ze wil mensen verbinden, deelgemeenten met de centrumgemeente Avelgem verbinden en zich inzetten voor een Avelgem waar het veilig en aangenaam wonen is én waar een verantwoord financieel beleid gevoerd wordt. Günther Vanmaercke uit de wijk Assegem staat op plaats twee, Yves Spillebeen uit deelgemeente Bossuit op plaats drie. (LPS)