Chauffeurs vlammen over parking 06 september 2018

De Ruggestraat in Rugge bij Avelgem is recent verlegd, ter hoogte van 't Schoolke in de kerk. Waar de straat vroeger was, is nu de parking. En waar de parking vroeger was, ligt nu de straat. Het resultaat is een bocht, om het verkeer van de school weg te trekken en de snelheid te temperen. Er ligt ook een drempel aan de parking, zodat automobilisten de nieuwe parking niet als straat gebruiken. Maar dat gebeurt wél. Volgens een telling van de gemeente Avelgem rijdt de helft van het verkeer rechtdoor, dwars over de parking. Er is dus verwarring bij chauffeurs, die het nog gewoon moeten worden. Er is in de Ruggestraat trouwens ook een tonnagebeperking van 7,5 ton voor zwaar verkeer ingevoerd. (LPS)