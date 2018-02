Chauffeurs gebruiken kerkhof als parkeerplaats 28 februari 2018

02u49 0 Avelgem Commotie in Scheldedorp Waarmaarde, waar automobilisten maandag doodleuk hun wagen op het kerkhof parkeerden, naast graven. Ze raakten via de achteringang, waar een poort openstond en waar enkel begrafenisondernemers en het groenonderhoud mogen oprijden, op het kerkhof.

Het gemeentebestuur van Avelgem stuurde er meteen de politie op af, om de wagens te laten verplaatsen. Er werden geen pv's opgemaakt.





Over hoeveel wagens het ging, is niet bekend. Wie de onvoorzichtige chauffeurs waren, is ook niet duidelijk, al was er maandag een kaartnamiddag in het OC. Er zijn ook (wegen)werken bezig in de buurt. "Ik werd maandag opgebeld door kerkhofbezoekers, die geschandaliseerd waren", zegt schepen van Mobiliteit Koen Van Steenbrugge (CD&V). "De wagens stonden op het gras, naast de graven. Ik heb geen idee wat die chauffeurs bezielde, maar ik hoop toch dat de meeste mensen beter opgevoed zijn. En ik hoop dat het eenmalig was. Indien het nog voorvalt, sturen we er weer de politie op af", aldus Van Steenbrugge. Dan volgen er wel processen-verbaal. (LPS)