Chaos door zwaar verkeer in centrum: signalisatie aangepast en controles Peter Lanssens

10 april 2019

18u37 2 Avelgem De heraanleg van de dwarsing van de Doorniksesteenweg, Stationsstraat en Streuvelslaan heeft gevolgen. Nu het kruispunt sinds begin april dicht is, werd het centrum van Avelgem dagenlang in een verkeerschaos gestort. Vooral truckers vonden de weg niet en/of reden zich vast, soms met ongevallen tot gevolg. “De omleiding was niet duidelijk. Ik meldde dat aan de politie, de signalisatie is aangepast”, zegt burgemeester Lut Deseyn (Gemeentebelangen).

“Het loopt beter nu. Het is niet evident, het zijn werken met een enorme impact”, aldus Lut Deseyn. Er zijn niet enkel borden om aan te tonen dat het centrum van de Scheldegemeente onderbroken is, er staan ook borden om te melden waar er een tonnagebeperking is. De politie controleert nu dagelijks of de beperking niet langer massaal met voeten getreden wordt. Het kruispunt blijft tot 15 juli onderbroken. Nog even herhalen: zwaar verkeer van en naar de industriezone van Avelgem wordt omgeleid via Kortrijk (N50) en Spiere-Helkijn (N353). Ook verkeer van en naar Gent moet via Kortrijk, wat zelfs op autosnelwegen aangekondigd is. Verkeer van en naar Oudenaarde of Ronse moet via Kortrijk of Doornik rijden. Info over omleidingen staat op www.avelgem.be.