Centrum krijgt omnisportveld 20 februari 2018

Er komt op vraag van de jeugdraad een omnisportveld van 55.000 euro in het centrum van Avelgem.





"Het komt langs de Stampkotstraat, tussen de wijken Ettenheim, Molendam en Pietersveld", zegt schepen van Jeugd Tom Beunens (sp.a). Het omnisportveld krijgt een neutraal karakter, zodat het niet stoort in de bewoonde omgeving. Er zal aandacht zijn voor een goede geluidsdemping en graffiti- en vandalismebestendige duurzame materialen.





Er komt geen verlichting, zodat het omnisportveld als het donker wordt geen hangjongeren aantrekt. Het wordt vooral een ontmoetingscentrum in openlucht voor jongeren, scholen, sportclubs en de chiro. Meer details worden toegelicht op donderdag 22 maart om 20 uur op een buurtinformatievergadering in het gemeentehuis.





