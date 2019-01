Burgemeester en schepenen ondertekenen doelstellingen toekomstig lokaal beleid Maxime Petit

14 januari 2019

13u44 0 Avelgem Een kleine twee weken na de installatie van de gemeenteraad kwam het nieuw bestuur van Avelgem naar buiten met acht actiepunten.

De coalitie GemeenteBelangen en Tandem gaven meer toelichting op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie waar burgemeester Lut Deseyn en schepenen ook een engagementscharter tekenden dat een plaatsje krijgt in GC Spikkerelle. De komende maanden zal de pancarte in verschillende gemeentelijke gebouwen te bewonderen zijn. De peilers van de engagementsverklaring zijn lokale economie, gezonde burgers, duurzame ondernemers, positieve mensen, leergraag Avelgem, beter klimaat, landelijk Avelgem en minder armoede. Op de definitieve beleidsnota is het nog even wachten. De partijen organiseren in de toekomst nog inspraakmomenten om te weten wat er leeft bij de bevolking. Op basis daarvan komen ze later met een concreet beleidsplan naar buiten voor de komende zes jaren.

