Brandweer rukt uit voor rokende barbecue 18 mei 2018

In Avelgem rukte de brandweer gisterennamiddag omstreeks 14.20 uur uit naar de Ouenaardsesteenweg voor een brand.





"De melding was bij ons binnen gekomen als een gebouwbrand", vertelt Philip Stichelbaut van de hulpverleningszone Fluvia. "Toen we ter plaatse kwamen bleek het te gaan om een barbecue die iets te stevig rookte."





Buurtbewoners die de rook zagen opstijgen van achteraan een woning, dachten dat er brand was en verwittigden de hulpdiensten.





"We hebben daar een saté gegeten en zijn teruggekeerd", grapt Stichelbaut.





(AHK)