Boek belicht 200 jaar politiek 23 januari 2018

02u32 0

Gemeenteraadslid Jules Lampole (Gemeentebelangen), Carlos Van Branteghem en Nadine Delesalle werkten zes jaar aan 'Politieke geschiedenis van Avelgem en andere merkwaardige Feiten'. Het boek belicht gebeurtenissen van de voorbije 200 jaar. Zo lees je alles over burgemeesters, schepenen, parlementairen en voorname ambtenaren, het socio-economische leven enz. Het boek van 600 bladzijden telt 700 afbeeldingen. De foto's komen uit archieven in Avelgem, Brugge, Kortrijk, Gent en Brussel. De geschied- en oudheidkundige kring (GOKA) van Avelgem brengt het boek in een luxe-editie uit, tegen een voorintekenprijs van 35 euro tot 26 januari. Nadien kost het boek, dat midden maart verschijnt, 45 euro. Bestellen kan via het rekeningnummer BE92 0342 7437 0323 van GOKA of via het rekeningnummer BE27 4629 1198 2173 van Jules Lampole, met vermelding 'Pol. Geschiedenis Avelgem' en naam en adres. Wie voorintekent, krijgt een uitnodiging voor de voorstelling van het boek in GC Spikkerelle. Wie het via Bpost wil, betaalt ook 8 euro verzendingskosten. (LPS)