Boek belicht 200 jaar politiek 25 april 2018

Jules Lampole, Carlos Van Branteghem en Nadine Delesalle werkten zeven jaar aan 'Politieke geschiedenis van Avelgem en andere merkwaardige Feiten'. Het boek belicht gebeurtenissen van de voorbije 200 jaar. Je leest over burgemeesters, schepenen, het socio-economische leven enzovoort. Er komen tal van thema's aan bod zoals de impact van de twee wereldoorlogen in de gemeente en de fusie tot Groot-Avelgem in 1977. De geschied- en oudheidkundige kring (GOKA) brengt het boek in een luxe-editie uit, tegen een prijs van 45 euro. Bestellen kan via het rekeningnummer BE92 0342 7437 0323 van GOKA, met vermelding 'Politieke Geschiedenis Avelgem' en naam en adres.





(LPS)