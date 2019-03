Bewoners woonzorgcentra weer naar schoolbanken Peter Lanssens

13u22 0 Avelgem Bewoners van woonzorgcentra namen plaats op de schoolbanken van basisschool De Toekomst. Dat waren op dinsdag 12 maart tien senioren van Ter Meersch en op donderdag 14 maart tien senioren van Sint-Vincentius. Ze namen in de namiddag samen met leerlingen deel aan activiteiten.

Zo fristen de senioren in de vijfde leerjaren hun kennis van Frans op. Terwijl in de zesde leerjaren de tablets bovengehaald werden om samen vaardiger te worden in het omgaan met het wereldwijde web. Verder op het programma in andere leerjaren: een vorming wereldoriëntatie, een muzische vorming en een les godsdienst. Senioren en leerlingen genoten van het samenzijn. “Zo’n initiatieven brengen de buitenwereld binnen in De Toekomst, zodat onze leerlingen zich zo maximaal mogelijk kunnen ontplooien”, zegt schooldirecteur Steven Verplancke.