Beunens lijsttrekker nieuwe beweging Tandem 05 februari 2018

02u24 0 Avelgem Sp.a en Groen stappen samen naar de kiezer met de nieuwe politieke beweging Tandem, waar ook onafhankelijken welkom zijn. Sp.a-schepen Tom Beunens (41) is lijsttrekker.

Wat niet in Antwerpen is gelukt, moet wel in Avelgem slagen. Sp.a en Groen stappen er echter niet als Samen naar de kiezer, maar als Tandem. "We wilden eerst Samen gebruiken als naam om zo de vruchten van Samen in Antwerpen te plukken, maar het mocht niet van sp.a-voorzitter John Crombez en Groen nationaal omdat twee Samen-lijsten verwarrend zou zijn", klinkt het bij sp.a en Groen. "Achteraf bekeken is het maar goed dat het idee niet doorging, na het debacle in Antwerpen. In Avelgem is er sinds 2015 contact tussen sp.a en Groen, wat in de zomer van 2016 tot een lokale denktank leidde en in augustus 2017 tot een visietekst. Dat schept een band. Het wederzijds vertrouwen is dan ook groot."





Sp.a krijgt zestien plaatsen op de lijst, Groen vijf. Beide partijen mogen ook voor onafhankelijken kiezen. Er liggen al zeventien namen vast, waarvan de top drie gisteren werd bekendgemaakt. Lijsttrekker is sp.a-schepen Tom Beunens, al zeventien jaar in de gemeenteraad in Avelgem. De Scheldegemeente krijgt in 2019 voor het eerst in 24 jaar een nieuwe burgemeester, nu Lieven Vantieghem (CD&V) stopt. De tweede plaats is voor Sandra Platteau (31) uit Waarmaarde. Zij is voorzitter van sp.a en fractieleider in de gemeenteraad. De derde plaats is voor Groen-kopman Erik Vandereecken (64), huisarts op rust in Avelgem. Sp.a, dat nu samen met CD&V in het gemeentebestuur zit, haalde na de verkiezingen in 2012 vijf zetels. "We willen vooruit. Het hoofddoel is weer in het gemeentebestuur zitten", zegt Beunens. "Of dat opnieuw met CD&V zal zijn? We hebben goed samengewerkt, maar we staan open voor alle politieke lijsten", besluit Beunens. Meer info op www.avelgem-tandem.be. (LPS)