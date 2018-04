Berchmans mikt op titel Strafste School 25 april 2018

02u35 2 Avelgem Vijftien middelbare scholen zijn voor de titel 'Strafste School' genomineerd. Dat is een wedstrijd van jongerenzender MNM.

In onze regio maakt enkel Sint-Jan Berchmans in Avelgem kans. De middenschool kreeg dinsdagnamiddag het bezoek van een jury met dj Tom De Cock, actrice Nora Gharib, sportjournalist Aster Nzeyimana en regisseur Adil El Arbi. De ontvangst was spectaculair met als een van de hoogtepunten een reis door de tijd. De leerlingen van de lagere school en het college waren verkleed, om periodes van de jaren '50 tot nu te tonen. Er viel nog meer fraais te beleven zoals een ontvangst door oud-leerling Lloyd Vermeulen, deelnemer van VIER-televisiespelprogramma De Mol.





Filmpje vroeger

"De klas 2A kwam met het idee om onze school voor de wedstrijd in te schrijven", zegt directrice Mieke Bothuyne. "Leerkrachten Valerie Corne en Ruben Vlieghe maakten samen met leerlingen en leerkrachten het prachtige filmpje 'hoe het vroeger was...', te zien op onze Facebookpagina. MNM was enthousiast. Hopelijk zijn ze nu overtuigd dat we de strafste school zijn."





De winnaar wordt op 3 mei in De Grote Peter Van de Veire ochtendshow bekendgemaakt. De winnende school krijgt een live radiofeest met optredens van SLM, Henri PFR, Niels Destadsbader, Kraantje Pappie en Spynex. En ook een bib met 100 boeken en een escaperoom voor op de speelplaats zal die school cadeau krijgen.





(LPS)