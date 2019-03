Benevelde man vergeet deel van gebit in frituur: “Beslist vreemdste vondst ooit” VHS

29 maart 2019

13u39 3 Avelgem De uitbaters van frituur ’t Hoekske, aan de rotonde in Kerkhove, hebben een vreemde vondst gedaan bij het afruimen. Iemand had er een deel van een vals gebit achtergelaten. De eigenaar kwam de kunsttanden intussen weer ophalen.

Een primeur was het, toen donderdagavond bij de resten van een maaltijd ook enkele tanden werden aangetroffen. Het ging om een deel van een kunstgebit. “Het is beslist de vreemdste vondst ooit”, zegt uitbater Philip Devos. “Maar er was ook iets anders dat eigenaardig was. Eén van onze buzzers - toestelletjes die wachtende klanten een elektronisch sein geven dat de maaltijd klaar is - bleek verdwenen. We konden het ene echter niet aan het andere knopen. Tot plots vrijdagvoormiddag een man onze zaak binnenstapte.”

Per abuis achtergelaten en meegenomen

De onverwachte bezoeker, die gisteren kwam tafelen in frituur ’t Hoekske, had op Facebook een bericht gezien over de vreemde vondst. Uitbater Philip Devos verspreidde het nieuws, in de hoop dat het zou leiden tot de oplossing van het mysterie. “De man verontschuldigde zich en was dankbaar. Hij was een beetje beneveld toen hij hier donderdagavond kwam. Per abuis liet hij zijn stukje kunstgebit liggen en nam hij de buzzer mee. Vandaag hebben we geruild en is iedereen weer tevreden”, besluit Philip Devos.