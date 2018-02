Begrafenis drie dagen uitgesteld door obus op kerkhof 20 februari 2018

02u37 0 Avelgem Omdat zaterdag bij het graven van een grafput een obus werd gevonden op het Avelgemse kerkhof, kon diezelfde dag de teraardebestelling van Hubert Moreels (74) niet plaatsvinden. Vandaag kan dat wel, nadat DOVO gisteren het projectiel kwam ophalen. "Had men ons zaterdag gebeld, dan was de situatie een uurtje later opgelost", klinkt het bij de ontmijners.

"Zelfs na zijn dood blijft z'n beroep mijn man achtervolgen", mijmert Ethel Decock uit Avelgem. Vorige week maandag verloor de vrouw onverwacht haar man, de voormalige geschiedenisleerkracht Hubert Moreels. Zaterdag was de uitvaart. "Maar net voordien kregen we bericht dat de teraardebestelling moest worden uitgesteld omdat er op de begraafplaats, bij het graven van de grafput, een obus was gevonden", zegt de weduwe. "Dat heet dan overmacht, je kan dit niemand kwalijk nemen. Het zou onverantwoord zijn geweest om geen veiligheidsmaatregelen te nemen." Burgemeester Vantieghem liet immers de begraafplaats sluiten en afficheren dat niemand het kerkhof nog mocht bezoeken. "Ik gaf zaterdag opdracht DOVO te bellen om het projectiel te komen ophalen, maar dat kon om één of andere reden niet." DOVO betwist dat.





"Pas deze morgen (gisteren, red.) werden wij gebeld", zegt ploegchef Ronny Sarazijn. "Dat is spijtig. Had men ons zaterdag gebeld, dan kon de begrafenis hebben plaatsgevonden zoals gepland." De aangetroffen obus is er één van Duitse makelij uit de Eerste Wereldoorlog. Het projectiel zal onschadelijk worden gemaakt in de nieuwe ontmantelingsinstallatie in Poelkapelle. Na het bezoek van de militairen in Avelgem werd de begraafplaats weer opengesteld voor het publiek.





(VHS)