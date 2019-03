Avelgem zwicht voor privacywetgeving; jubilarissen moeten voortaan zelf huldiging vragen Joyce Mesdag Peter Lanssens

14 maart 2019

15u59 15 Avelgem Het gemeentebestuur van Avelgem gaat jubilarissen niet meer aanschrijven om af te spreken voor hun huldiging. Voortaan moeten ze zélf de gemeente contacteren als ze ontvangen willen worden op het gemeentehuis of graag een bezoekje krijgen op hun feest. “We nemen het zekere voor het onzekere met die nieuwe privacywetgeving”, zegt schepen Tom Beunens.

‘Zijn jullie binnenkort 50, 60, 65, 70 of misschien zelfs 75 jaar gehuwd en willen jullie graag een huldiging? Vraag dit dan ten laatste 1 maand voor de jubileumdatum aan op het nummer 056/65.30.30, via info@avelgem.be of aan het onthaal van het gemeentehuis. Wij nemen zelf geen contact meer op met jubilarissen omwille van de privacywetgeving.’ De gemeente Avelgem is duidelijk: wie graag ontvangen wil worden op het gemeentehuis, zal het heft in eigen handen moeten nemen.

Wetswijziging

“Vroeger werd aan het begin van elk jaar een lijst uit de burgerlijke stand gehaald met de gegevens van alle koppels die een jubileum in het verschiet hadden dat jaar”, legt schepen Tom Beunens (Tandem) uit. Hij is niet bevoegd voor burgerzaken, maar hij lanceerde het nieuws wel op zijn Facebookpagina. “De gewijzigde wet rond de privacy is hieromtrent onduidelijk, en volgens onze diensten is het niet zeker dat we de gegevens uit onze burgerlijke stand voor die doeleinden mogen opvragen. Daarom hebben we besloten het zekere voor het onzekere te nemen en het niet meer te doen.”

Tot 60 jubilea/jaar

Het gaat in totaal om een 50- tot 60-tal jubilea per jaar. “We proberen zo goed mogelijk te communiceren, via onze website, via sociale media en via onze infokrant. Het zijn nu al heel vaak de kinderen of kleinkinderen van het feestkoppel die contact met ons op nemen. Het zou ons dan ook sterk verwonderen mochten we jubilea ‘missen’. Begrijp ons niet verkeerd, het is niet dat we niet enthousiast zijn over die huldigingen. We nodigen jubilarissen nog altijd graag uit op ons gemeentehuis én we gaan ook graag langs op hun feest. Maar we zullen hen daar voortaan zelf het initiatief voor laten nemen.”

Voorzichtigheid

Avelgem blijkt voorlopig de enige te zijn die de beslissing neemt. Wielsbeke, Deerlijk, Lendelede, Anzegem en Wevelgem lieten al weten dat ze de traditie verderzetten. “Ons schrijven bevat meteen ook felicitaties voor het jubileumpaar en het is fijn dat we dat doen, vind ik”, zegt Alain Top (sp.a) van Harelbeke. “De keuze om al dan niet gehuldigd te worden is uiteraard vrijblijvend.” Ook in Kortrijk blijft alles bij het oude. “De regelgeving stelt dat we als stad het bevolkingsregister mogen raadplegen voor interne doeleinden”, zegt Kortrijks kabinetsmedewerker Thorin Levecque. “Of toch op voorwaarde dat de stad over een informatieveiligheidsbeleid beschikt. Daaraan voldoet Kortrijk al een tijdje.” Verder verandert er niks in Waregem. “Het is aan elke gemeente om hier autonoom over te beslissen”, zegt schepen Beunens van Avelgem. “In de toekomst kan inderdaad blijken dat we hier te streng zijn geweest, maar nu kiezen we ervoor om voorzichtig te zijn”, zegt Beunens.