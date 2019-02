Automobilist (80) zwaargewond na botsing en duik

in gracht LSI

06 februari 2019

21u11

Bron: LSI 0

Op het kruispunt van de Krevelstraat en de Bruggesteenweg in Kerkhove (Avelgem) is woensdagavond iets over 18 uur een 80-jarige automobilist uit Anzegem zwaargewond geraakt. De man kwam met zijn Ford traag vanuit de Krevelstraat de N36 richting Kaster en Anzegem opgereden. Een Poolse automobilist die met zijn Audi van Kerkhove richting Kaster reed, kon het voertuig niet meer ontwijken en reed achteraan in op de wagen van de bejaarde man. Door de klap belandde het voertuig van de Anzegemnaar rechts van de weg met de neus naar beneden de gracht in. De brandweer van de zone Fluvia had een uur nodig om de man voorzichtig uit zijn wagen te halen. Ze knipten eerst het volledige dak af. Het slachtoffer kreeg van het toegesnelde mugteam de eerste zorgen toegediend. Hij bleef tijdens de hele operatie bij bewustzijn. Door het ongeval bleef de Bruggesteenweg urenlang voor alle verkeer afgesloten vanaf de Varent in Kaster tot aan de rotonde van frituur ’t Hoekske aan de kerk in Kerkhove.