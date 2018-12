Allen naar Warmste Huis in Avelgem, je helpt er drie goeie doelen mee! Peter Lanssens

07 december 2018

11u11 0 Avelgem De Scheldegemeente Avelgem maakt zich op voor Het Warmste Huis. Dat is een winters cultureel volksfeest voor jong en oud in GC Spikkerelle en omgeving en in de Kerkstraat, op zondag 9 december van 14 tot 22 uur. De opbrengst van het evenement en tien procent van de omzet van de vele standjes gaan via de benefietactie Music for Life op Studio Brussel naar drie goeie doelen: hulphondenorganisatie Hachiko, de Cliniclowns en de Avelgemse voedselbank Food for All.

We brengen een greep uit het aanbod. Verenigingen en handelaars pakken op Het Warmste Plein op de parking van Spikkerelle en de Scheldelaan uit met tal van verkoop-, eet- en drankstandjes met onder meer Avelgemse perentaart, oesters met cava en snuisterijen. Er zijn kermisattracties zoals een eendjes- en schietkraam en er is doorlopend animatie en muziek. Ambiance genoeg met een kerstmedley door schoolkinderen, een optreden van de vocale popband Cantar Company, poppentheater voor kinderen in de caravan van Het Clownshuis en wintervoetbal met KA Avelgem. Het plein krijgt een sneeuwtapijt, kerstdecoratie, buitenverwarming en verlichting van Spacemakers. De Kerstman en Kerstvrouw ontbreken niet, sfeer gegarandeerd.

Speelkamer en -zolder

In de benedenzaal van Spikkerelle heb je De Warmste Living met stijlvolle etalages vol artikelen van Avelgemse handelaars. In diezelfde living: een speelkamer, een tombola voor het goeie doel en een tea-room. De foyer van Spikkerelle is omgevormd tot Het Atelier, waar organisaties zoals 3D-studio Aumo zich voorstellen. Je hebt er ook een speelzolder, waar de jongste bezoekers kunnen tekenen en knutselen. Jeugdhuis Krak vormt het decor voor het vijftiende accordeonfestival. Zo is er om 14.45 uur Franse chanson en musette van de bovenste plank met het Gentse trio Les Invités. Gevolgd door het Rijselse combo Panienki om 16.30 uur en als slot Boom’n Van de Weireld met wereldmuziek uit eigen streek. Belangrijk: Avelgemse handelszaken houden zondag doorlopend opendeur in het centrum. Info: www.warmstehuis.be.