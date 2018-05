Aangestoken brandje in leegstaand pand 03 mei 2018

De brandweer rukte maandag rond drie uur uit naar de Doorniksesteenweg in Avelgem. Daar was door passanten brand gemeld op de eerste verdieping van een leegstaand pand. De brandweer moest het glas van de voordeur kapotslaan om snel het gebouw te kunnen betreden. Het brandend afval kon snel gedoofd worden. Vermoed wordt, dat het vuur werd aangestoken door spelende kinderen of andere personen die in het gebouw waren. Het leegstaand pand en de woning ernaast zullen op termijn worden afgebroken om plaats te maken voor een nieuwe meergezinswoning. (VHS)