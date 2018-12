75-jarigen vieren in Alta Ripa Peter Lanssens

06 december 2018

Burgemeester Lieven Vantieghem (CD&V) en schepenen ontvingen een groep 75-jarigen in het gemeentehuis in Avelgem. Na toespraken en een receptie werd er verder gevierd in Salons Alta Ripa in Outrijve, waar er veel ambiance was, op een lekker etentje met aangepaste dranken. We zien op de foto feestvierders Freddy Arrie, Christiane Bruyneel, Noël Caes, Marin Christiaans, Roger Coppin, Anne-Marie Degraeve, Cecile Delft, Arlette Deman, Joél Deprez, Robert Desloovere, Liliane Dobbelaere, Jules Lampole, Eric Masure, Noél Rogge, Sylvain Taelman, Marc Vandennieuwenborg, Diane Van Herzeele, Mia Van Oudenhove, Frans Verriest en Firmin Vrijghem.