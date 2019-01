500 euro voor onderzoek naar ziekte overleden Olivia Joyce Mesdag

27 januari 2019

18u01 0

Op de nieuwjaarsreceptie van Gemeentebelangen in Avelgem heeft de partij een cheque van vijfhonderd euro overhandigd aan Katelijn Bohez, de mama van Olivia Lannoo. Olivia overleed in 2017 aan de zeldzame ontstekingsziekte NMO. Het geld gaat naar de Guthy Jackson Foundation, die onderzoek doet naar de ziekte. “Het gaat om de opbrengst van de drankenverkoop aan het standje van onze partij tijdens ‘Het Warmste Huis’ in Avelgem eind vorig jaar”, zegt Lut Deseyn van Gemeentebelangen, die ook een vriendin is van Bohez. “Het doet ons enorm veel plezier dat er nog acties worden georganiseerd anderhalf jaar na haar overlijden”, zegt Katelijn. “Ook de chiro van Avelgem schonk de Foundation onlangs nog duizend euro. Dat is hartverwarmend.”